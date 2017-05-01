Helyum dolu balonlar alana alınmadı
Batman’da 23 Nisan etkinliklerinde 8 kişinin yaralanmasına neden olan helyum gazı ile şişmiş balonların patlaması sebebiyle, balonlar 1 Mayıs etkinliğine alınmadı. 16 Mayıs Şehir Halkı Stadyumu yanına düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine yeralma isteyen bal.
Batman’da 23 Nisan etkinliklerinde 8 kişinin yaralanmasına neden olan helyum gazı ile şişmiş balonların patlaması sebebiyle, balonlar 1 Mayıs etkinliğine alınmadı.
16 Mayıs Şehir Halkı Stadyumu yanına düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine yeralma isteyen balon satıcısı polis noktasından alana girmek istedi. Polis ekipleri satıcının balonlarla alana girişine izin verilmedi. Balon satmak için alana giremeyen balon satıcısı bölgeden uzaklaştı.
Osman Arslan