Helyum dolu balonlar alana alınmadı

Batman’da 23 Nisan etkinliklerinde 8 kişinin yaralanmasına neden olan helyum gazı ile şişmiş balonların patlaması sebebiyle, balonlar 1 Mayıs etkinliğine alınmadı. 16 Mayıs Şehir Halkı Stadyumu yanına düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine yeralma isteyen bal.