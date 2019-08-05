Hem denizde hem de havada hayran bırakıyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu, hem denizde hem de havada yaptığı estetik ve akrobatik gösterilerle izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.
Flyboard sporuna 2012 yılında Türkiye'nin sahil kesimlerinde başlayan Komşusu, yaptığı gösterilerle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı otellerin sahil ve havuzlarında gösteriler yapan Ali Komşusu, jet skiye bağlı hortuma gelen suyun basıncıyla çalışan, su altında da itiş gücü olan ve üzerindeki kişiyi metrelerce yukarı taşıyan flyboard ile yaptığı estetik ve akrobatik gösterilerle dikkati çekiyor.
Komşusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 2015 yılında düzenlenen "X Dubai Flyboard Dünya Kupası"nda 25 farklı ülkeden 72 sporcunun katıldığı master erkekler sınıfında 3'üncülüğü elde etti. Komşusu, son 4 yılda katıldığı şampiyonalarda da birçok kupa ve madalyayı Türkiye'ye getirdi.
Çeşitli etkinlikler kapsamında Kayseri'ye gelen Ali Komşusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok denizinin yanında baraj ve havuzlarda da gösteriler gerçekleştirdiğini söyledi.
İşinin riskli yanlarının da bulunduğunu belirten Komşusu, "Gösterilerimi motorun üzerinde yapıyorum. Motor sustuğu zaman ya da hortum patladığı zaman düşme riskimiz var. Yaptığımız gösterilerde inanılmaz bir tepki alıyoruz. Çok beğeniyorlar. 2012 yılından beri çeşitli yarışlara katılıyorum. Yarışlarda estetik, görüntü, akrobatik hareketler ve yükseklikle jüri puanlama yapıyor. Flyboard sporunda şimdiye kadar 50 madalya kazandım." diye konuştu.
– "Yolda yürümek zor geliyor"
Komşusu, yaptığı iş nedeniyle çok yoğun olduğunu ve boş zamanının kalmadığını, gösteri yapması için her yerden davet aldığını vurguladı.
Bir sezonda 700'e yakın etkinliğe katıldığını aktaran Komşusu, "Artık bana yolda yürümek zor geliyor. Sevdiğim bir işi zevkle ve sıkılmadan yapıyorum." dedi.
Flyboard'un "özgürlüğü yaşatan" bir spor olduğunu anlatan Komşusu, gökyüzünde ve denizde olmanın ayrı bir macera olduğunu dile getirdi.
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Hem denizde hem de havada hayran bırakıyor
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