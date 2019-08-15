Hem serinletiyorlar hem parazitlerden kurtarıyorlar

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesel Kalkınma İdaresince besicilerin kullanımına sunulan "seyyar püskürtmeli yıkama sistemi" ile küçükbaş hayvanlar, sıcak havalarda hem serinliyor hem de parazitlerinden arınıyor.

KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla yürütülen projede yenilikçi uygulama seyyar püskürtmeli yıkama sistemi besicilerin hizmetine sunuldu.

Basınçlı püskürtmeyle hayvanların vücudunun kısa sürede yıkandığı ve dış parazitlere karşı ilacın uygulandığı sistemle besiciler, et ve süt üretiminde verimliliği artırmayı hedefliyor.

KOP Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyyar uygulamanın randevuyla hizmet verdiğini söyledi.

Saatte 500 hayvanın bu sistemle yıkandığını belirten Yorgancılar, kısa sürede hayvanların ilaçlanarak iş gücü ve zamandan tasarruf sağlandığını ifade etti.

– "Alo Yıkama Hattı"ndan randevu alınıyor

Yorgancılar, yurt dışından getirilen sistemi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Türkiye'de ilk defa Konya ve mahallelerinde pilot olarak küçükbaş hayvanlarda uygulanmaya başlandı." diyen Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Kısa sürede küçükbaş hayvanlar ilaçlı suyla yıkanıyor. Böylelikle kısa sürede verimli ilaçlama yapılabilmektedir. Buna otomatik banyo sistemi de diyebiliriz. Çiftçimiz, Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Alo Yıkama Hattı'nı arayarak randevuyla hayvanlarını yıkatabilir. KOP bölgesindeki 8 ilimizde 4,5 milyon küçükbaş hayvan var. Bu projeyi diğer illerimizde yaygınlaştıracağız."

Selçuklu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Öz de hayvanlarına kısa sürede banyo yaptırdığını belirterek, "Sıcak havada daha güzel oluyor. Hayvanlar hem serinliyor hem de onların tozu, kiri, biti ve piresi dökülüyor. Hayvanlarım yarım saat içinde makineden geçti. Çok güzel bir sistem. Hem biz yorulmuyoruz hem de hayvanlarımız tertemiz yıkanıyor. Güzel bir uygulama. Randevuyla hizmet alıyoruz." diye konuştu.