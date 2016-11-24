Hemen babana söyle adını değiştirsin

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 24 Kasım Öğretenler Günü dolayısıyla kardeş mektep seçilen Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Çomaklı bir bir sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Yarımca İlkokulunda öğretmenlik yapan ve Atatürk Üniversitesinden mezun olan Mesut Dövenci, Rektör Prof. Dr. Çomaklıya okul ve öğrencilerle ilgili bilgiler verdi. Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Yarımca İlköğretim okuluna elimizden geldiği değin bilgisayar yardımı yapalım” dedi. Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerle tek tek ilgilendikten daha sonra okulun öğretmeni Mesut Dövenciye’de dağıtılmış hediyeler vererek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Rektör Çomaklıdan ‘Fethullah’ ismine tepki

Öğrencilerle bir bir ilgilenen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bir öğrencinin adını sordu. Öğrencinin ismine ‘Fethullah’ demesi üzerine Rektör Çomaklı isme tepki göstererek, “Derhal babana söyle bu ismi senden kaldırtsın” dedi.

“Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun”

Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Rektör Çomaklı, “Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu vesile ile bizim Üniversitemizden mezun olan Mesut hocamızın okulunu ziyaret ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızla beraber olduk. Fiilen ciddi bir efor sarf ediyor hocamız 4 derslik ile ilgilenerek. Bundan nedeniyle hocamızı tebrik ediyorum” biçiminde konuştu.

Yarımca İlkokulu Öğretmeni Mesut Dövenci de, Rektör Çomaklı’nın ziyaretinden memnun kaldıklarını söyleyerek teşekkür etti.

Selçuk Kaya