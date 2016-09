Hemşirenin otobüste darbedilmesi

NİĞDE (AA) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, hemşire Ayşegül Terzi’nin otobüste darbedilmesi ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, “Kadınların toplumda, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarının önündeki her türlü engel, bizim mücadele alanımız olacaktır. Ayşegül’e atılan tekme, laikliğe, özgürlüğe, insan haklarına atılan tekmedir.” dedi.

CHP Niğde İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Köse, Terzi’nin, kadına şiddetin doğal ve meşru olduğunu düşünen zihniyetin son kurbanlarından olduğunu bildirdi.

CHP’li kadınlar olarak laiklik, çağdaşlık ve demokrasinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Köse, “Hayatımızın her alanına damgasına vuran, yaşam alanlarımızı daraltan otoriter zihniyet, toplumun demokratikleşemediği, hukukun sağlanamadığı bu ortamda, şiddetin yapısallaşmasının örneklerini her gün ayrı yerde, farklı biçimde kendini göstermektedir. Kadını her alanda esir alan bu anlayış, bu kez otobüsün içinde kendini göstermiştir.” ifadesini kullandı.

Köse, inançların ve fikir özgürlüklerinin siyasete alet edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

“Biz, Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu kadınlar olarak kadın erkek eşitliği temelinde mücadelemizi sürdürmeye, başı örtülü veya açık tüm kadınlarımızın haklarını sonuna kadar aramaya kararlıyız. Kadınların toplumda, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarının önündeki her türlü engel, bizim mücadele alanımız olacaktır. Ayşegül’e atılan tekme, laikliğe, özgürlüğe, insan haklarına atılan tekmedir. Adalet önünde, hak arama yolunda yalnız değilsin Ayşegül. Biz, kadın erkek eşitliğinin laik, çağdaş ve demokratik bir toplumun en temel belirleyici unsuru olduğuna inanmaya ve mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi, ‘Kadın gülerse toplum güler’. Kadınlar için özgürlük ve adalet CHP ile gelecek.”