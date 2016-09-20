Hemşirenin otobüste darbedilmesi

KIRIKKALE (AA) – CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı, İstanbul Çekmeköy’de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’nin darbedilmesine tepki gösterdi.

İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İlknur Ataklı, bayramın birinci günü bindiği belediye otobüsünde kıyafeti nedeniyle Terzi’ye yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı kınadı.

Kadını her alanda esir alan anlayışın bu kez otobüsün içerisinde kendini gösterdiğini öne süren Ataklı, şöyle konuştu:

“CHP’li kadınlar olarak laiklik, çağdaşlık ve demokrasi bizim vazgeçilmezimizdir. Biz inançların ve fikir özgürlüklerinin siyasete alet edilmesine karşıyız. Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu kadınlar olarak, kadın-erkek eşitliği temelinde mücadelemizi sürdürmeye, başı örtülü veya açık tüm kadınların haklarını sonuna kadar aramaya kararlıyız. Kadınların toplumda eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarının önündeki her türlü engel, bizim mücadelemiz olacaktır. Ayşegül’e atılan tekme, laikliğe, özgürlüğe, insan haklarına atılan tekmedir.”

Ataklı, hemşire Terzi’nin adalet önünde ve hak arama yolunda yalnız olmadığını kaydetti.