Ana Sayfa   >   Genel   >   Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı

Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı

İstanbul Çekmeköy’de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği iddia edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

18 Eylül 2016 Pazar, 17:25
Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı

Benzer Konular

Hulusi Akar: Asil milletimiz hainleri büyük bir ferasetle her zaman ayırt etmiştir
Hulusi Akar: Asil milletimiz hainleri büyük bir ferasetle her zaman ayırt etmiştir
Minik Gökçe şehit babasının kokusuyla uyuyor
Minik Gökçe şehit babasının kokusuyla uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet gazi millettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet gazi millettir

İSTANBUL (AA) – İstanbul Çekmeköy’de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği iddia edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hemşire Ayşegül Terzi’nin, 12 Eylül’de Alemdağ Polis Merkezi’ne giderek bir erkek şahsın otobüste aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Abdullah Ç’nin savcılıkça ifadesi alındı.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül’de Alemdağ Polis Merkezi’ne giderek bir erkek şahsın otobüste aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunmuştu. Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği şüpheli Abdullah Ç’yi gözaltına almıştı. Şüpheliyi teşhis etmek için emniyete gelen Terzi, Abdullah Ç’nin yakalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtmişti.

Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi