Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri
Salon: Porsuk
Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)
Türkiye: Alp Eren Pektaş 6, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan 3, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 3, Görkem Biçer 4, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk 6, Yunus Özmusul 1 (Coşkun Göktepe), Yiğit Eröz, Çağlayan Öztürk 1, Cemal Kütahya 6, Özgür Sapak
Belçika: Nicholas Plessers (Jef Lettens, Kevin Sıraut), Ooms 2, Danessi 2, Meulders 7, Devisch 3, Serras, Robyns 2, Denert 2, Kostic, Regnier 1, Bolaers, D'Hansis, Colman 3, De Beule 2
İlk yarı: 17-11
İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Cemal Kütahya, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan, Çağlayan Öztürk (Türkiye), De Beule, Regnier (2) (Belçika)
ESKİŞEHİR (AA) – Hentbolda 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Türkiye, Belçika'yı 33-24 mağlup etti.
A Milli Hentbol Takımı, Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayıp, soyunma odasına moralli gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, karşılaşmayı 33-24 kazandı.
Türkiye, bu skorla gruptan lider olarak çıkarak play-off oynamaya hak kazandı.
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