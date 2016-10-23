Hentbol: Bayanlar Süper Lig
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Mehmet Küntay Taşkın, İsmail Doğan
Muratpaşa Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Melis Kılıç, Berfin Yaylı, Elif Yaren Uzun, Cansu Akalın, Sevgi Kalyoncuoğlu, Diğdem Hoşgör Binboğa 7, Kotsina 3, Gülsüm Güleçyüz 3, Baranik, Ayşe Dinç, Yasemin Şahin Tekin, Snopova 5, Ecem Birben, Döne Gül Bozdoğan 2, Selen Akalın
Aksaray Belediyespor: Tuğba Özkök, Tuğba Yüksel, Smenchenko, Halise Güneş 2, Fadimana Kahraman, Keziban Kabak 4, İlke Şen 7, Gülhan Avcı, Döndü Başol, Fatma Akgün 2, Pınar Başol, Esra Uz 1, İrem Köse 2, Esra Diker, Neşe Şimşek 1, Leyla Kaş
İlk yarı: 10-10
İki dakika cezası alanlar: Melis Kılıç, Cansu Akalın, Gülsüm Güleçyüz, Ecem Birben (Muratpaşa Belediyespor), Halise Güneş (Aksaray Belediyespor)
ANTALYA (AA) – Bayanlar Hentbol Süper Lig’in 5. haftasında Muratpaşa Belediyespor, Aksaray Belediyespor’u 20-19 mağlup etti.