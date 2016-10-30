Hentbol: Bayanlar Süper Lig

ESKİŞEHİR (AA) – Bayanlar Hentbol Süper Lig’in 6. haftasında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Eskişehir Hentbol’u 39-30 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Ardeşen Gençlik 16-21 önde tamamladı.

Eskişehir Hentbol oyuncusu Koznijak 11 sayı ile takımına en çok sayıyı kazandırırken, Ardeşen Gençlik’in oyuncusu Neslihan Akcanca 7 sayıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu.