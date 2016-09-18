Hentbol: Bayanlar Süper Lig

AKSARAY (AA) – Bayanlar Hentbol Süper Lig’in 2. haftasında Aksaray Belediyespor, sahasında ağırladığı Kastamonu Artsam Koleji’ni 29-19 mağlup etti.

Aksaray Dağılgan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle sona erdi. İkinci devrede oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, karşılaşmayı 29-19 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhiddin Kılınç, maçla ilgili “Müsabakaya iyi başladık ve kazanmayı bildik. Bu sezon evimizde ilk maçımızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.