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Hentbol: Bayanlar Süper Lig

18 Eylül 2016 Pazar, 20:28
Hentbol: Bayanlar Süper Lig

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AKSARAY (AA) – Bayanlar Hentbol Süper Lig’in 2. haftasında Aksaray Belediyespor, sahasında ağırladığı Kastamonu Artsam Koleji’ni 29-19 mağlup etti.

Aksaray Dağılgan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle sona erdi. İkinci devrede oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, karşılaşmayı 29-19 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhiddin Kılınç, maçla ilgili “Müsabakaya iyi başladık ve kazanmayı bildik. Bu sezon evimizde ilk maçımızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

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