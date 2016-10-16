Hentbol: Bayanlar Süper Lig

ESKİŞEHİR (AA) – Bayanlar Hentbol Süper Lig’in 4. haftasında Eskişehir Hentbol, sahasında Samsun Gençlik Spor’la 29-29 berabere kaldı.

Porsuk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım Eskişehir Hentbol 14-12 önde tamamladı.

Eskişehir Hentbol oyuncusu Koznijak 11 sayı ile takımına en çok sayıyı kazandırırken, Samsun Gençlik Spor’un oyuncusu Funda Baş 10 sayıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu.