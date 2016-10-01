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01 Ekim 2016 Cumartesi

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Hentbol: Erkekler Süper Lig

– Yozgat Bozokspor: 29 – Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 25

01 Ekim 2016 Cumartesi, 17:40
Yozgat Bozokspor - Ankara Büyükşehir Belediye

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Salon: Rıza Kayaalp

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek

Yozgat Bozokspor: Pescinovic (Eren Sarıtaş), Ömer Aslan 4, Orhan Akgül, Cavit Eyövge 4, Özkan Başlama 2, Gencay Gündoğdu 1, Barış Orhonlu 5, Yakup Çakır 1, Dukic 5, Klsaic 5, Talevski 2, Recep Kırdal

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: Taner Günay, (İzzet Doğan) Efe Kerem 2, Nasyrov 2, Özgür Sarak 3, Atila Zaman, Maksimov 2, Gnovyy 2, Durmuş Mutlu, Burak Dağcı 3, Alican Göçmen 6, İbrahim Bircan 5, Adnan Diri, Pedan, Cemal Kütahya, Mücahit Özalp

Devre: 14-14

İki dakika cezası alanlar: Ömer Aslan, Cavit Eyövge, Gencay Gündoğdu, Recep Kırdal (Yozgat Bozokspor), Alican Göçmen, İbrahim Bircan (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)

YOZGAT (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig’de Yozgat Bozokspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor’u 29-25 yendi.

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Erkekler Hentbol Süper Lig hentbol Yozgat Bozokspor

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