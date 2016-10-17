Hentbol Erkekler Süper Lig

Türkiye Hentbol Süper Ligi’nin beşinci hafta programında Selçuklu Belediyespor davetli ettiği Trabzonspor’u 29-21 mağlup etti.

Maçın ilk dakikaları karşılıkla gollerle geçilirken vakit ilerledikçe konut sahibi takım çabuk hücumlarla bulduğu sayılara karşılık sert savunmasıyla rakibinin gol bulmasına müsade vermedi ve aradaki farkı açmayı bildi. Birincil yarının bitimine 2 dakika kala skor 14-4 iken iki dakika cezaları nedeniyle sahada eksilen Selçuklu Belediyesispor karşı taraf kalede aradığı golleri bulmakta zorlandı Rakibin ataklarında da savunma yapmakta zorlanan konut sahibi ekip ilk yarı sona ererken soyunma odasına 15-8’lik skor ile üstün dışarı giden taraf oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki ekip da oldukça sert bir oyun sergilerken Selçuklu Belediyespor farkı korumayı başardı. ara sıra fark altı sayıya değin inse de ev sahibi takım gerçekleştirdiği atakları golle sonuçlandırarak farkı yeniden yükseltti ve rakibinin direncini kırdı. İkinci yarının büyük bölümünde sahada rakibine karşısında yetkisiz çaba eden ev sahibi ekip maçın sonunda 29-21’lik skorla kazanan taraf oldu.

Selçuklu Belediyespor takımında 8 gol atmayı başaran Durmuş Ali galibiyette kayda değer rol oynarken gördüğü kırmızı kart sebebiyle son bölümlerde tribünde oturmak zorunda kaldı. Mücadelede Kasım 5 gol, Aleks ve Alihan da 4 gol atarak maça manâlı katkı maddesi karşılayan isimler oldu.