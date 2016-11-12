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Hentbol: Erkekler Süper Lig

12 Kasım 2016 Cumartesi, 16:20
Hentbol: Erkekler Süper Lig

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Salon: Rıza Kayaalp

Hakemler: Hasan Kılıç, Kaan Çınar

Bozokspor: Pejcinovic (Cengiz Polat), Talevski, Barış Orhonlu 2, Gencay Gündoğdu 2, Ömer Aslan 8, Orhan Akgül 4, Djukic 3, Neşet Alıcı, Özkan Başlama, Recep Kırdal 1, Cavit Eyövge 3, Çağrı Aydın, Derin Eryılmaz, Taha Berk Başakın, Klajic 6

Göztepe: Renani (Markelau), Enis Harun Hacıoğlu 1, Semenov 1, Erdoğan Sürer, Cenk Köker 2, Gökhan Örnek 14, Baran Nalbantoğlu, Nevzat Kerem Direk 2, Vucicevic, Tarık Kasumovic 7, Kürşat Alim Us 1, Burak Can Öztürk, Yakup Yaşar Simsar 3, Alp Yıldız, Lojanicic

İlk yarı: 11-18

İki dakika cezası alanlar: Jovan Talevski, Tomislav Klajic (Bozokspor), Evgeny Semenov, Cenk Köker, Kürşat Alim Us (Göztepe)

YOZGAT (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig’de Göztepe, deplasmanda Bozokspor’u 31-29 yendi.

Bozokspor Erkekler Hentbol Süper Lig Göztepe hentbol

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