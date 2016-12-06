Hentbolculardan Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarete, Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal, Bayan Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı ve Yardımcısı Fatih Kulmaç ile Belediyespor Bayan Hentbol Takımı sporcuları katıldı.

Yönetici, teknik heyet ve sporcular ile bir süre sohbet eden Gül, Belediyesporun Sivas’ta salon sporlarının öncüsü olduğunu belirterek, Valilik olarak bayan hentbol takımına her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Hentbol takımının Sivas’ı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Vali Gül, Belediyespor hentbol takımının bir maçını eşi ile izlemeyi planladığını belirterek, sporculara bundan sonraki müsabakalarında başarı diledi.

Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal ise Vali Gül’ün Sivas Belediyespor Kulübüne her faaliyetinde destek olduğunu belirterek, hafta sonu Sivas’ta oynanacak Bursa Mudanya maçına davet etti.

Gül, Sivas Belediyespor Hentbol Takımı sporcularına ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.