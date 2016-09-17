Hentbolda maçın ardından

AMASYA (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig’de sahasında Selçuklu Belediyespor’u 37-30 mağlup eden Merzifon Belediyespor’un antrenörü Murat Mızrakçı, oyun anlamında istenileni sahaya yansıtamamış olsalar da güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mızrakçı, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, ilk maçların her zaman zor geçtiğini, konsantrasyon sorunu oluşabildiğini belirtti.

Bugün sahada bunun görüldüğünü, çok gol yediklerini dile getiren Mızrakçı, “Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Hamle şansımız çok fazla, birbirini aratmayan oyuncular var. Güzel bir galibiyet oldu. Önemli olan bugün kazanmaktı. Çünkü ilk maçların zorluğunu bilerek sahaya çıktık.” dedi.

Rakiplerinin genç ve istekli bir ekip olduğunu, oyundan hiç düşmediklerini anlatan Mızrakçı, şunları kaydetti:

“Oyun anlamında belki istenileni sahaya yansıtamamış olabiliriz ama bugün güzel bir galibiyet aldık. Umarım bu başlangıç, sezon sonuna kadar devam eder. Çünkü Avrupa kupalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda hedefe ulaşmak için çok çalışıp başaracağımıza inanıyorum. Ligde ilk üç içerisinde yer alabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Geçen sezon elimizden kaçan Avrupa kupalarına bu yıl kesinlikle gitmek istiyoruz.”

Geçen sezonun ardından takımdan 12 oyuncunun ayrıldığını, 11 de transfer yaptıklarını bildiren Mızrakçı, bu nedenle takımın tam olarak oturması için 3-4 maç gerektiğini ifade etti.

– Selçuklu Belediyespor cephesi

Selçuklu Belediyespor Antrenörü Hasan Bakar ise lige yeni çıktıklarını, maçın ilk devresinde başa baş mücadele ettiklerini söyledi.

Takımın altyapılarından oluşturulduğuna dikkati çeken Bakar, “Oyuncularım çok genç. Buna rağmen iyi savunma yaptık. Hücumları tempolu ve hızlı oynadık. İkinci devre tempomuz biraz düştü. Kadro derinliğimiz olmadığı için savunmada yorulduk ve geri dönmelerde zaman zaman sıkıntı yaşadık.” diye konuştu.

Takımın istediği yere geleceğini belirten Bakar, “Hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Ligin ilk maçıydı. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları gidereceğiz. Diğer takımlar da giderecek ve ligde daha kaliteli maçlar göreceğiz. Öncelikli hedefim kendi çocuklarımıza, kendi sporcularımıza yol açmak. Altyapımızdan gelen çocuklarla üst seviyelerde oynamak ve bunu milli takımlar bazına taşımak.” değerlendirmesinde bulundu.