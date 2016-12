Hentbolda maçın ardından

AMASYA (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig’in 11. hafta maçında sahasında Bozokspor’a 33-28 yenilen Amasya Taşova YİBO’da antrenör Muhammet Bakır, “İyi mücadele ettik ancak son atış pozisyonlarında hata yapan taraf biz olduğumuz için maçı kaybettik.” dedi.

Bakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, tecrübeli bir ekiple mücadele ettiklerini söyledi.

Her iki tarafın da denk olduğu bir maç oynadıklarını anlatan Bakır, “İyi mücadele ettik ancak son atış pozisyonlarında hata yapan taraf biz olduğumuz için maçı kaybettik. Bugün iyi olmasını beklediğimiz oyuncularımızın az olması bizi sıkıntıya soktu. Her sporcu her maçta iyi olmayabilir. Bugün bazı arkadaşlarımızın eli top tutmadı.” ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin iyi mücadele ederek 60 dakika oyundan kopmadığını belirten Bakır, kendilerinin de hatalarını düzelteceklerine inandığını dile getirdi.

– Bozokspor cephesi

Bozokspor Antrenörü Rıfat Şahin ise Amasya deplasmanının zor geçtiğine işaret etti.

Ligde 7 maçlık mağlubiyet serileri bulunduğuna dikkati çeken Şahin, “Güçlü bir ekip karşısında bire bir mücadele ettiğimiz ve 5 sayı farkla galip bitirdiğimiz için mutluyum. Zor haftalar ve günler geçirdik. Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Bütün oyuncuları kutluyorum, hepsi yürekten mücadele etti.” dedi.

Haftaya sahalarında Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacaklarını bildiren Şahin, bu maçtan da puan ya da puanlar almak istediklerini kaydetti.