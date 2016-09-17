Hentbolda maçın ardından

YOZGAT (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Yozgat Bozokspor’da antrenör Rifat Şahin, sezonunun ilk haftasında Trabzonspor’u yenerek, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şahin, Trabzonspor’u 35-23 yendikleri maçın ardından katıldığı basın toplantısında, sezona galibiyetle başlamanın önemine dikkati çekti.

Sezonun ilk maçı olması nedeniyle eksikliklerini gördüklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Zamana ihtiyacımız var, biz de çok uzun sürede toparlanan bir takım değiliz. Bu hafta da pivot oyuncumuz Çağrı sakattı. Onun eksikliğini de arkadaşlar hissettirmedi. Bizim için sonuçta 2 puan aldığımız bir maç oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Trabzonspor’a da teşekkür ediyorum. Seyircisi olan böyle büyük kulüplerin, hentbolu seven illerin her zaman Süper Lig’de yer alması gerektiğini düşünüyorum.”

– Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Antrenörü Ahmet Kaynak ise takımlarının 10 gün önce toparlandığını ve bu sürede idmanlara başladıklarını belirtti.

Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirmelerine rağmen hentbol takımlarının devamına karar verildiğini dile getiren Kaynak, şunları kaydetti:

“Hentbol takımımız Süper Lig’in var olduğundan beri var. Trabzon’da futbol kültürü neyse hentbol kültürü de odur. Takımın tekrar açılmasına karar verildi. Takımımızda 7 sporcumuz genç takım oyuncusu. Takımımız her zaman altyapıdan çıkardığı oyuncularla oynamayı tercih eder. Son birkaç yıl da yabancı transfer yaparak yarışan takım haline geldi. Bu yılki amacımız küme düşmemek. Bizim 5 haftaya ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın toparlanması için gerekli.”