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“Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz” Projesi

14 Şubat 2017 Salı, 18:15

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YOZGAT (AA) – Çekerek ilçesinde “Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz” Projesi kapsamında Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli Ortaokuluna iki koridor kitaplığı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından onaylanan proje sayesinde öğrenciler koridorlardaki kitaplıklardan istedikleri kitapları alıp okuyabiliyor.

Okul Müdürü Adem Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşıma merkezli okullara kitap edindirme projesi kapsamında okullarına 2 koridor kitaplığı monte ederek öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Şahin, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çekerek yozgat ‘Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz’ projesi

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