Her duvar bir sanat eseri

Mersin’in Toroslar ilçesinde dünyaca ünlü ressamların eserleri ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından evlerin duvarlarına resmedildi. Mersin merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sanatı sokağa taşıdı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın hayalini kurduğu, ressam Nazife Bilgin Hazar’ın elinde hayat bulan ’Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi’ projesi kapsamında, ilk olarak Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Frida, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonları ile adeta bir sanat eserine dönüştü.