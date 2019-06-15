Her eve bir elektrik santrali projesi
YOZGAT (AA) – Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencilerinden Halil Dalgıç, Fatih Özkaya ve Mehmet Can Ünsal, fizik öğretmenleri Serdar Şahin koordinatörlüğünde geliştirdikleri sistemle, yağmur ve atık sulardan elektrik enerjisi üreten aygıt yaptı.
Geliştirilen aygıt ile ilgili Kaymakam Mustafa Altınpınar'a bilgi veren fizik öğretmeni Serdar Şahin, yapılan çalışmada 1 dakikada 10 litre atık su ile 18V AC gerilimli elektrik akımı elde edildiğini söyledi.
Şahin, evlerde kullanılan atık sudan elektrik akımı elde edilebileceğini belirterek, "50 bin nüfuslu bir şehirde atık su şebekesine dakikada 7 bin 534 litre su akmaktadır. Bu su elektrik enerjisine çevrilirse 50 metre yükseklikten yaklaşık yüzde 80'lik verimle 150 kişinin elektrik ihtiyacı karşılayabilmektedir. Bu hesaplamalarda yağmur suyu ve atık su yoğunluğu hesaplanmamıştır. Yeterli yükseltiye sahip olan belediyelerimizde ve yağış miktarı bol olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisi miktarının artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede belediyeler kendi elektrik enerjisini kendileri üretebilir." dedi.
Şahin, projenin gelecek yıllarda daha da geliştirilerek, ilgili mercilere sunulacağını sözlerine ekledi.
-
Yenifakılı'da elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu
-
Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim
-
“Cumhurbaşkanı ve hükümetin duruşunu destekliyoruz”
-
Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da
-
Karaman'da yangın
-
Sivas'ta polis eğitim merkezinin bahçesine “drone” düştü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]