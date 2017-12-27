Her şey sokak hayvanları için

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile öğrenciler tarafından yapılan kulübeler, şehrin birçok noktasına bırakıldı. Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar’da bir araya gelen öğrenciler Bilecik Belediyesi tarafından temin edilen tahta palet, kullanılmış branda ve diğer malzemelerle birlikte kendi elleriyle köpek kulübesi yaptı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü Başkanı Halit Aydemir ile öğrencilerin katıldığı faaliyette yapılan kulübeler, şehrin birçok noktasına yerleştirildi.