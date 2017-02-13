“Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, İnsani Yardım Vakfı, (İHH) tarafından yürütülen, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda, İHH Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliğinde yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, okullarda sınıflara konulacak kumbaralar aracılığıyla öğrencilerin bir yetime sponsor olabileceklerini anlattı.

Savaş ve doğal afetlerin her yıl binlerce çocuğu yetim bıraktığını aktaran Yılmaz, yardıma muhtaç çocuklara destek sağlanıp sahip çıkılmadığında çeşitli suç örgütlerinin ağlarına düştüklerini kaydetti.

Yılmaz, İHH tarafından 56 ülkede 93 bin yetime destek verildiğini, sınıflara yerleştirilecek kumbaralarda, öğrencilerin kendi harçlıklarından sağlayacağı küçük birikimlerle başka yetimlerin de yüzünün gülebileceğini ifade etti.

Yılmaz, “Her sınıfın yetim kardeşi var kampanyası çerçevesinde, öğrencilerimizde hem yardımlaşma duygusu gelişecek, hem de kendileri gibi bir çocuğun eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamış olacaklar. Dünya genelinde çeşitli unsurlarca tehdit altında olan 400 milyon yetim çocuk var. Onlara ulaşmak için gayret göstermek gerekiyor, elinden tutmak için çeşitli yollar denemek gerekiyor.” diye konuştu.

