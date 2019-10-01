KAYSERİ (AA) – Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Verdiğimiz burslarla sadece gençlere değil binlerce aileye bir nebze de olsa dokunuyoruz. Her yıl 7-8 bin yeni öğrenciye burs veriyoruz." dedi.

TEV'in ev sahipliğinde Kayseri'de bir restoranda düzenlenen programda, vakfın bursiyerleri, bağışçıları ve kentin yöneticileri bir araya geldi.

Burada konuşan Yırcalı, 52 yıllık vakıf olarak 14 şubeyle hizmete devam ettiklerini söyledi.

Kayseri'de 300 civarında gence burs verdiklerini belirten Yırcalı, kentin hayırseverleriyle bilindiğini, bunu en çok da eğitim alanındaki yatırımlarda gördüklerini ifade etti.

Daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Yırcalı, "Verdiğimiz burslarla sadece gençlere değil binlerce aileye bir nebze de olsa dokunuyoruz. Her yıl 7-8 bin yeni öğrenciye burs veriyoruz. Bu bursları objektif ve hakkaniyetli şekilde veriyoruz." diye konuştu.

İstedikleri kadar gence burs veremediklerini belirten Yırcalı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı talepler gittikçe çoğalıyor fakat bunları karşılamakta zorlanıyoruz. Farklı bir şehirde üniversite kazanmış gencimiz ya kayıt yaptıramıyor ya da kalacak yer meselesinden dolayı kazandığı üniversiteye gidemiyor. Bu hepimiz için son derece üzücü. Biz de bir kampanya başlatarak, kamu vicdanına bırakmak istedik. 'Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin' adı altında bir de kamu spotu hazırladık. Televizyonlarda yayınlanıyor. 'Gençlerimiz hayallerine, düşüncelerine veda etmesin.' diyerek desteğinize açıyoruz."

Yırcalı, Türk genci ve Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını kaydetti.

TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak da kentte bağışçı anlamında daha iyi bir yerde olmaları gerektiğini söyledi.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve iş insanları da katıldı.