Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Antakya
Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12
Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 27
1.Periyot: 21-22
Devre: 45-42
3.Periyot: 63-68
HATAY (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 83-73 yendi.
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