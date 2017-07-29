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Heyelan tehlikesi tepe kaldırtıyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:50

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde zaman zaman heyelan oluşması nedeniyle kara yolunun kapanmasına neden olan tepe kaldırılacak.

Beypazarı ile Bolu ili Kıbrıscık ilçesi arasındaki ulaşımını sağlayan kara yolunda zaman zaman heyelan oluşması nedeniyle tehlike oluşturan tepenin kaldırılmasına karar verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalenin ardından, ekipler bölgede çalışmaya başladı.

Yolu kullanan sürücüler de uzun süredir bölgede ulaşımın tek şeritten sağladığını ve kısa sürede yolun yeniden iki şerite çıkarılmasını istediklerini dile getirdi.

Ankara BEYPAZARI

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