Hibrit otomobilde ÖTV indirimi

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Japon otomotiv şirketi Toyota tarafından üretilen ve hibrit teknolojisiyle farkındalık yaratan Lexus’un Türkiye Operasyonlar Direktörü Selim Okutur, hibrit otomobiller için Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) indirime gidilmesine ilişkin, “Hibrit pahalı bir teknoloji olduğu için Avrupa’da birçok yerde bu sistemi destekleyici politikalar sergileniyor. Şimdi ülkemizde de hibrit teknolojili otomobiller için gerekli müjde verildi ve ÖTV düşürüldü. Bu sayede ülkemizde üretimin de hibrit teknolojisine sahip araç kullanım sayısının da artacağını düşünüyorum.” dedi.

Okutur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında dünya genelinde rekor bir seviyeyle 600 bin adet araç satışı gerçekleştirerek, dünyanın en hızlı büyüyen firmalarından biri haline geldiklerini belirtti.

Premium sınıf üzeri hizmet anlayışıyla Türkiye’nin 60’a yakın noktasında satış sonrası hizmeti verdiklerini ifade eden Okutur, Türkiye’nin vergi sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle markalarının ülkeye geç girdiğini söyledi.

Okutur, “Aslında Avrupa’nın birçok yerindeyiz, fakat Türkiye’ye girişimiz biraz geç oldu. Vergilerden kaynaklanan bir gecikme bu. Markamızın çevreci olmasıyla ünlenmesi ayrıca bizim için gurur verici bir durum. Bunu destekleyen vergi sistemleri henüz yoktu Türkiye’de. Bu yıl itibarıyla girişimizin doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum.” dedi.

– “Hem çevrenize hem cebinize faydası olan bir teknoloji”

Hibrit teknolojisinin hem çevreye hem de tüketicinin cebine faydası olduğuna işaret eden Okutur, “Lexus bu teknolojiyi 10 yıldır kullanıyor. Hibrit araç kullanımı bambaşka bir duygu. Hibrit pahalı bir teknoloji olduğu için Avrupa’da birçok yerde bu sistemi destekleyici politikalar sergileniyor. Şimdi ülkemizde de hibrit teknolojili otomobiller için de gerekli müjde verildi ve ÖTV düşürüldü. Bu sayede ülkemizde üretimin de hibrit teknolojisine sahip araç kullanım sayısının da artacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD’de otomobil sektöründe “en genç lüks marka” unvanı verilen bir firma olarak Türkiye’de başlangıçta çok büyük satış hedefleri koymadıklarını dile getiren Okutur, şöyle devam etti:

“İddialı bir satış hedefimizin olduğunu söyleyemem. Biz ilk 5 yıl markamızı doğru konumlandırmak üzere planlamalarımızı yaptık. Bu markayı kendisini farklı hissetmek isteyen, kendini ödüllendirmek isteyen müşterilerimize yönelik pazarlamayı hedef olarak belirledik. Biz araçlarımızı müşterilerimizin deneyimlemesini istiyoruz. Yapacakları test sürüşü sonrasında farkı fark edeceklerine inanıyorum. Kaliteli, donanımlı lüks otomobiller üretiyoruz. Yani küçük motorlara sahip araçlar üretmediğimiz için aslında müşteri potansiyelimiz de bununla birlikte belirgin hale geliyor.”

– “Müşterimizi gider helikopterle alırız”

Okutur, satış sonrası verdikleri hizmetlerin kalitesinin de araçların kalitesine eşdeğer olduğunu söyledi. Okutur, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de müşteriye önem veren bir politika izliyoruz. Örneğin müşterimizin aracı bozuldu ya da teknik servise ihtiyacı var. Bulunduğu yere helikopter sayesinde gerekli teknik servisi sunabiliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize özel tırlarla araç transferi hizmeti de sağlıyoruz. Böylece Lexus sahipleri yurt içinde herhangi bir kente uçakla seyahat ederken, otomobilinin tırla bulunduğu yere gönderilmesi sayesinde aracının keyfini sonuna kadar çıkarıyor.” dedi.

Bakanlar Kurulu kararı ile elektrik motoru da olan ve elektrik motoru 50 KW’yı geçip motor silindir hacmi 1.800 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45’e, motor gücü 100 KW’yı geçip motor silindir hacmi 2.500 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olan ÖTV oranı da yüzde 90’a düşürülmüştü.