Hidroana Takımı Türkiye ikincisi oldu

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından ”Hidrojenli Araç Projesi” kapsamında oluşturulan Hidroana Takımı, ”Shell Eco Marathon Turkey 2016 Yarışı’nda “Batarya Prototip” konseptinde performans alanında Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında Londra’da düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa yarışında 7’nci, İzmit Tosfed Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challange 2016 yarışında 2’ncilik elde eden Hidroana Takım Kaptanı, AÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencisi Büşra Turan, uzun yıllar hidrojen enerjisiyle çalışan araçlar ürettiklerini ve çevre dostu bir takım olduklarını bildirdi.

Bu yaz ürettikleri hibrit araçla batarya alanında yarışarak yeni bir adım daha attıklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Yarış sonucunda kazandığımız başarı, bize bu alan için güç verdi. Bunun yanı sıra aldığımız takım ruhu ödülü, disiplinler arası projemizin amacını ortaya koymuş oldu. Bu başarılarımızda bizden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Naci Gündoğan, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Hasan Ferdi Gerçel ve Akademik Danışmanımız Yrd. Doç. Dr. İrfan Töre’ye çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl daha iyi dereceleri üniversitemize getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”