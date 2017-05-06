Hirfanlı Ahi Evran Kampı gençlerin gözdesi oldu

KIRŞEHİR (AA) – Hirfanlı Baraj Gölü’nün Kırşehir’in Kaman ilçesi kıyısında kurulan Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı’nda, son 3 yılda 15 bini aşkın gencin ağırlandığı bildirildi.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gençlik merkezlerindeki gençler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alan gençlerin, Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı’ndan faydalandığını söyledi.

Son 3 yılda tüm kamplarda 23 bini aşkın genci ağırladıklarını belirten Aslan, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın programları kapsamında Kırşehir Ahi Evran ve İzcilik Kampımıza, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaz, kış ve hafta sonu kamplarına 10 bin 600 gencimiz katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği geçen yıl bin, bu yıl da bin 200 gencimizi ağırladık. Geçen yıl ve bu sene sivil toplum kuruluşları bünyesinden yaklaşık 2 bin 200 gencimiz buradaki faaliyetlere katıldı. Son 3 yılda 15 bini aşkın gencimizi ağırladık. 2015 ve 2016 yılında Bakanlığımızın Türkiye genelindeki 32 kampa katılan öğrenciler arasında yaptığı memnuniyet anketi sonucu Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı, doğa kamplarında 2’nci, mavi ve yeşil olarak adlandırılan genel kamplarda 4’üncü oldu.”

Emre Aslan, kampta manevi istasyonlardan sportif faaliyetlere kadar her türlü etkinliğin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gençlerin gürültüden uzakta arkadaşlık, paylaşma ve yardımlaşma duygularını daha yoğun bir şekilde yaşadığına dikkati çeken Aslan, “Kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştiriyorlar. Eğitimimiz sadece konferans ve seminer üzerine değil. Tırmanma, kayma yerleri, okçuluk, paintball, kano, basketbol gibi bir çok sportif faaliyetin yapıldığı yerler var. İnternetle iletişimlerini biraz kesiyoruz. Çocuklarımız kendilerine geliyorlar. Değerler eğitiminin verildiği manevi istasyonlarda kültürel çalışmalara katılıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, öğrenciler arasında yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, doğa kamplarında Antalya Doğa Kampı’nın birinci, Osmaniye Doğa Kampı’nın 3’üncü, deniz ve doğa kamplarının bir arada değerlendirildiği genel sıralamada ise Hatay Arsuz Deniz Kampı’nın birinci, Samsun Deniz Kampı’nın 2’nci ve Antalya Doğa Kampı’nın da 3’üncü olduğu öğrenildi.