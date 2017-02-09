Hırsızlar güvenlik kamerası kayıtlarını da çalmış

KONYA (AA) – Konya’da iki iş yerinden para ve malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinden 27 bin lira tutarında para ve malzeme çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerlerinden birinde güvenlik kamerası sistemi bulunduğunu ancak hırsızların görüntüleri kaydeden cihazı da çaldığını belirleyen ekipler, yakındaki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemeler sonunda şüphelilerin poliste farklı suçlardan kaydı bulunan Halil İbrahim U, Fatih A, Ahmet A. ve Ali G. olduğu belirlendi. Zanlılar, çalınan malzemelerin bazılarını satmak isterken yakalandı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim U, Fatih A. ve Ahmet A. tutuklandı, Ali G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş yerlerinden çalınan malzemeler ile bir muhabbet kuşu, sahiplerine teslim edildi.

İş yeri sahiplerinden Hüseyin Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah işe geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüğünü, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediklerinde kayıt cihazının da çalındığını fark ettiklerini söyledi.

Çelebi, şüphelileri kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.