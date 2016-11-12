Hırsızlar sanayi sitesi esnafın bezdirdi

Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde bulunan Sanayi sitesine dadanan hırsızlar tamir takımlarını, kabloları ve iş yerlerinin içinde bulunan kaynak makinelerini çaldı. Artan hırsızlık olayları nedeniyle iş yapamaz ışık halkası geldiklerine bildiren site esnafı yetkililerden destek istedi.

Sanayi sitesinde uzun süredir kaporta işi ile uğraşan Bereket Baday, sanayi sitesinde açılmayan iş yeri, hırsızlığa maruz kalmayan esnaf kalmadığını söyledi. Esnafın kaynak makineleri ve tamir takımlarının da hırsızlar göre çalındığını belirten Baday “Duvar ördük, yer yer duvarı yıktılar. Bakır kablolardan tutun da külüstür kaportaya değin ne buluyorlarsa alıp götürüyorlar. Hırsızlıktan nasibini almayan esnaf değil. Yetkililer tedbir alsınlar. Canımıza tak dedi” diye konuştu.

“Suçüstü yakalananlar özgür kalıyor”

Sanayi esnafından Edip Amak, “Hırsızlık yaparken suçüstü yakalananlar mahkemeye çıkarılıyor ve hür kalıyor. Savcılığa çıkarılanlar özgür kalıyor. Hırsızlık suç değilmiş gibi. Sanayi esnafı olarak hırsızlıktan iş yapamaz ülkü geldik” dedi.

“Tamir takımlarını araçlarda taşıyoruz”

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının dayanılmaz bir hal aldığına uyarı çeken Bülent Ceviz ise, sanayide esnaf kaynak makinesi, tornacı ve tamirci malzemeleri almaya yetişemediğini söyledi. Ceviz, “Son zamanlarda 7 adet kaynak makinesi çalındı. Kaynak malzemeleri, tornacı malzemeleri, tamir takımları hatta hurda demir ve kaportalar bile çalınmaya başladı. Dışarıda otomobil bırakamıyoruz. Tamire getirilen araçların içini boşaltıyorlar. Biz önlem olarak kaynak makinelerimizi, tamir takımlarını araçlarımızın bagajında taşıyoruz. Emniyetin bu konuda desteğini bekliyoruz. Esnaf zaten idareli can sıkıntısı yaşıyor. Hırsızlar da dadanınca biçare olduk“ biçiminde konuştu.

Sanayi esnafı, önlem almaması halinde sanayide bazı meslek yerlerinin kapanabileceğini ileri sürdü.

