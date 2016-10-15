Hırsızlık için girdiği evin sahibini satırla gasp etti

Konya’da hırsızlık için girdiği evin 89 yaşındaki sahibinin boğazına satır dayayarak 150 lirasını gasp ettiği iddia edilen değişken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Harzemi Sokak’ta yer alan müstakil bir evde meydana geldi. sözde, eve hırsızlık için giren Emrah E. (20) çıkarttığı sesler üstüne ev sahibi Ali Parla (89) kadar fark edildi. Kontrol amaçlı evi dolaşan ihtiyar adam bu sırada gaspçı ile kapıda karşılaştı. Emrah E. bunun üzerine paniğe kapılarak evin bahçesinden aldığı satırı yaşlı adamın boğazına dayayarak darp etti. Ihtiyar adamı evin içine kadar sürükleyen gaspçı, ihtiyar adamın boynunda asılı duran ve içinde 150 lira yer alan cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Yaşadığı nefret anlarından sonradan Ali Parla, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Gasp ettiği evin arka sokağında yakalandı

İhbar üstüne alıştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Ofis Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği mahallede geniş çaplı çalışma yaptı. Ihtiyar adamın verdiği eşkal doğrultusunda çalışan polis, olaydan bir gün sonra evin arka sokağında Emrah E.’yi yakaladı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Emrah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.