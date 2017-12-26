Hırsızlık şüphelisi sert kayaya çarptı
Olay, dün saat 13.15 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve elektrik malzemeleri satan iş yerine gelen hırsızlık şüphelisi, önce iş yeri önünde bulunan minibüsün kapılarını kontrol etti. Daha sonra iş yerinin depo kısmında bulunan kapıdan sessizce içeri giren şüpheli, iş yeri çalışanı tarafından fark edildi. İş yeri çalışanının şüpheliye orada ne aradığını sorduğunu duyan iş yeri sahibi Ahmet Gündüz, koşarak şüphelinin olduğu bölüme gitti. Ahmet Gündüz, bu sırada dikkat dağıtmak amacıyla su istemek için içeri girdiğini söyleyen şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. İş yerinde çalışan diğer işçilerin araya girmesiyle şüpheli kaçarak uzaklaştı.
“Keşke polis çağırsaydım”
Olaydan sonra polis çağırıp şüpheliyi teslim etmediği için pişman olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Ahmet Gündüz, “Öğlen saatlerindeydi. Bizim elemanımız arka tarafta namaz kılıyor. Tam o sırada kapı açılıyor. Bizim eleman selamını veriyor, sen kimsin diyor. ’Abi su istemeye geldim’ diyor. Ben konuşmalarını duyuyorum. Hırsızlığa geliyor. Kamera kayıtlarında da var. Ben hemen hırsızlığa geldiğini hissettim. Direkt geldim daldım. Ondan sonra diyor ki, ’Ben su istemeye geldim’. Su istemeye bizim depo kısmından girilmez, ana giriş kapımız var oradan girilir. Ondan sonra dövdüm, sonradan da pişman oldum. Keşke polis çağırsaydım. Dışarıda bir arkadaşı daha vardı. O da burada dayağı yedikten sonra dışarıda bekliyor. Gel lan sen de buraya diye bağırıp küfür ettim. İkisi beraber kaçtılar” ifadelerini kullandı.
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