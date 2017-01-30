Hırsızlık zanlısı sahte kimlikle yakalandı

KONYA (AA) – Konya’da iş yerlerinden bilgisayar ve cep telefonu hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, yakalandığında polise verdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde farklı iş yerlerinden 3 dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonu çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi, bir iş yerindeki hırsızlık olayı sonrasında yakaladı.

Yakalandığında polise verdiği kimliğin sahte olduğu belirlenen şüphelinin, parmak izi araştırması sonrasında Bekir Sıddık K. (49) olduğu tespit edildi.

Adana’dan Konya’ya geldiği ve poliste 18 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bekir Sıddık K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Her girdiği iş yerinde farklı şapka takan şüphelinin, bir iş yerinden cep telefonu alma anı, güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde, Bekir Sıddık K’nin masanın üzerindeki cep telefonunu hızla alıp kabanının cebine koyduğu görülüyor.