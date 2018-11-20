Hisarcıklıoğlu'nun adı Ürgüp'te caddeye verildi
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendi adının verildiği caddenin açılışını gerçekleştirdi.
Hisarcıklıoğlu'nun, ilçeye, 24 derslikli bir okul yaptırmak için aldığı kararı paylaşmasının ardından Ürgüp Belediye Meclisi, daha önce adı "Asım Yolaç" olan kent merkezindeki caddenin isminin "M. Rifat Hisarcıklıoğlu" olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.
Caddenin açılışı için düzenlenen törende konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Hisarcıklıoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda Ürgüp ilçesini ziyaretinde okul yapımı için söz verdiğini, belediye olarak yer tahsisi yapıldığını, inşaatın da önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu'nu fahri hemşehri olarak kabul ettiklerini dile getiren Yıldız, isminin caddeye verilmesinin tüm Ürgüp halkının kararı olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, okulun yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, en kısa sürede temeli atılacak olan inşaatın bir yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını aktardı.
Yurt dışında her bulunduğu ortamda sorulduğunda Kapadokyalı olduğunu söylediğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
"Dolayısıyla Ürgüplüyüm diyorum. Biliyorsunuz Ürgüp eskiden Kayseri'ye bağlıydı. Ve her yabancı misafirim geldiğinde mutlaka bölgeyi gezdiriyorum. Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son geldiğimde burada söz vermiştik Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık, yakın zamanda temelini atıp en geç bir yıl içinde okulumuz açılacaktır."
Caddenin açılış kurdelesi Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile diğer protokol üyelerince kesildi.
Hisarcıklıoğlu, caddenin girişindeki kaya üzerine isminin işlendiği tabelanın örtüsünü açtı.
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