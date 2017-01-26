Hitit Su Anıtı'nda kar güzelliği

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde bulunan ve UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı ve çevresi, kar yağışıyla bembeyaz bir görüntüye büründü.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sadıkhacı Mahallesi’ndeki Eflatunpınar Hitit Su Anıtı’nın, asıl listeye girmesi yönünde yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Anıtın ilçenin en önemli kültür varlıkları arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Özaltun, şöyle konuştu:

“Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Hititler’den sonra da fonksiyonunu kaybetmeden günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve bir açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi ile Hitit Uygarlığı’nın diğer kaya anıtlarından ayrılan anıtın birbirine uygun olarak kesilmiş andezit blokların titizlikle birleştirilmesi ile inşa edildiği görülmektedir. Kar yağışı ile anıtta güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafçılar güzel kareler yakalamak için buraya geliyor.”