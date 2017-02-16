Hız'dan Kaymakam Ekinci'ye ziyaret

ANKARA (AA) – AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar Hız, Kaymakam Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Hız, Kaymakam Ekinci ile makamında görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekinci ile ilçenin turizmi, tarihi ve yıl bazında ilçeyi ziyaret eden turist sayısı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Daha önce Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görev yapan Ekinci’nin turizm alanındaki deneyimlerinden faydalanmaya çalışacaklarını belirten Hız, “Beypazarı da başkentin önemli turizm merkezidir. Gerek tarihiyle, gerek mimari dokusu ve konaklarıyla, eşsiz güzellikteki doğasıyla Beypazarı önemli bir turizm merkezidir. Yıl bazında turist sayısını hangi çalışma ve tanıtımlarla artırabiliriz ve neleri hayata geçirmemiz gerektiği gibi konularda, Sayın Kaymakamla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.