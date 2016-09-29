Hızlı tren durduran ihbar

Konya’da bir şahsın tren rayları üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine tren garı boşaltıldı ve İstanbul-Konya seferini yapan hızlı tren 2 saat durduruldu.

Olay, 21.45 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre 155 polis imdat hattına bir kişi kadar raylar üzerinde bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine durum yerine polis, itfaiye, 112 acil afiyet ekibi sevk edildi. Harekete geçen polis ekipleri merkez Meram İlçesi Alay Caddesi üzerinde bulunan Konya Tren Garı’na gelerek güvenlik önlemleri sebebiyle boşalttı. Yapılan arama sonucunda Tren Garı’nda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken İstanbul-Konya seferi yapan hızlı tren Pınarbaşı mevkiinde durduruldu.

Polisin dikkati doğruca kesin olmayan yakalandı

Polis ekipleri ihbarı yapan numaranın sahibi Fatma K.’ya ulaştı. Fatma K.’ya ulaşan ekipler numarayı oğlu Yasin A.’nın kullandığını saptama etti. Polis ihbarı yapan Yasin K.’ya ulaşmak için gidebileceği adreslere gitgide artarak Yasin A.’yı bulmak için egzersiz başlattı. Gar etrafından geniş emniyet önlemi alan polis bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek kimlik sordu. Polisin dikkati bir uçtan bir uca şahsın ihbarı yapan Yasin A. olduğu öğrenildi. Yasin A. polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İhbarın asılsız olmasının anlaşılmasından sonra tekrar hareket eden İstanbul-Konya seferini yapan süratli tren yaklaşık 2 saat daha sonra gara geldi. Tren Garı giriş çıkışlara açıldı.