Hobi için başlayıp meslek sahibi oldular

Kayseri’de 3 branş ile başlayan ve zamanla bu sayının 80’e çıktığı büyükşehir belediyesinin el sanatları ve meslek edindirme kursları KAYMEK’e katılan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de başlangıçta 3 olan branş sayısı zamanla 80’e çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (KAYMEK) katılan kadınlar, hobi için yazıldıkları merkezde kendilerini geliştirerek aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

KAYMEK bünyesinde eğitim alan her yaştan kursiyere çini, Maraş işi, Türk işi, ahşap boyama, tel kırma, iğne oyası gibi pek çok el sanatının yanı sıra yabancı dil, iletişim, diksiyon, dış ticaret gibi alanlarda da kurs veriliyor.

Kursa kayıt olurken boş vakitlerini değerlendirmeyi ya da stresten uzaklaşmayı amaçlayan kadınların pek çoğu, kurs sonunda kazandıkları beceriler ile para kazanmaya başlıyor.

KAYMEK Müdürü Mürşide Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KAYMEK’in 2004 yılında 3 branşla faaliyete başladığını, bugün ise 80 branşta 15 kurs merkezinde eğitim verdiğini, 100 binden fazla kişiye ulaştıklarını söyledi.

Aslan, sadece el sanatları alanında değil üniversite öğrencileri için mesleki anlamda beceri kazandırıcı, istihdamı kolaylaştırıcı kurslar verdiklerini, gençlerin bunlara ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kursların daha çok kadınların nitelikli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla açıldığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

“Belki başlangıçta hobi amaçlı, ev hanımlarının evlerinden çıkıp üretkenliğe sevk edilmesini sağlamak için kurulsa da bu kurslar çok daha ötesine geçti. Ev hanımları artık ürettiklerinden aile bütçelerine katkı sağlar hale geldiler. Kursiyerken kendi atölyesini, butiğini açan çok sayıda arkadaşımız var. Ya evini atölye haline getiriyor ya da dükkan açıyor. Kendi gelinliğini dikerek bütçesini sarsmayan kursiyerimiz de var. Bunlar bizim için gurur verici. Özellikle Maraş işinden, iğne oyası, takı tasarımı, hazır giyim gibi branşlardan bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aileleri ile hem nitelikli vakit geçiriyorlar hem de üreten beyinler yetişmiş oluyor. Bizim de 100 eğitmenimizden 35’i kursiyerken aramıza katılan mesai arkadaşlarımızdan oluşuyor. Belli bir yaşın üstündekiler ise hobi olarak katılıyor. Kafalarını dağıtmak istiyorlar. Biz buna meşguliyet terapisi diyoruz.”

Aslan, Dünya Ticaret Merkezi’nde yıl sonu sergilerini açtıklarını, bir yıllık çalışmalarını, 4 bin civarında nadide eseri halkın beğenisine sunduklarını kaydetti.

Hazır giyim öğreticisi Dilek Yengeç de belli bir süre kursa devam eden kursiyerlerinin kısa süre içinde kendi işlerini kurduklarını aktardı.

Yengeç, “Piyasada kendilerine kolayca yer buluyorlar. Butiklerini, atölyelerini açıyorlar ya da evlerinde özel dikim yapıyorlar.” dedi.

Çini bölümü öğrencisi Tülay Yıldız da uzun yıllar bu branşta eğitim gördüğünü, göğüs kanseri nedeniyle 2,5 yıl önce kemoterapi aldığını, iyileşme sürecinde çiniyle ilgilenmesinin büyük faydasını gördüğünü dile getirdi.

Kurs sayesinde sağlık sorunlarını aştığını vurgulayan Yıldız, “Sağlığıma kavuşmamda kursun büyük etkisi oldu. Tüm kadınlara bu kursları öneriyorum.” ifadelerini kullandı.