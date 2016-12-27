Hokeyin “altın kızlarının” Süper Lig heyecanı

KIRIKKALE (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Kırıkkale’de 4 yıl önce yatılı bölge okulunda kalanlar arasından seçilen 20 kız öğrenciden oluşturulan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kadın hokey takımı, Süper Lig’de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Antrenör Zeyni Efe Bozkurt tarafından 2013 yılında Hüseyin Kahya Yatılı Bölge Orta Okulundaki öğrenciler arasından seçilen 20 öğrenci, 4 yıl gibi kısa bir sürede defalarca Türkiye şampiyonlukları kazanarak Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi’nde mücadele etme başarısını yakaladı.

Kendilerini “Hokeyin altın kızları” olarak nitelendiren ve en büyüğü 17 yaşında olan sporculardan kurulu takım, Kırıkkale’nin tek Süper Lig’de mücadele eden takımı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Antrenör Zeyni Efe Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatılı bölge okulundaki öğrenciler arasından 2013 yılında seçim yaparak takımı kurduklarını söyledi.

Öğrenci seçimlerinde çok zorlandıklarını belirten Bozkurt, “Fizik özellikleri hokeye uygun olan öğrencilerimizi seçtik. Öğrencilerimize testler uyguladık. Kırıkkale Üniversitesinden destek aldık. Testler sonucunda çocukların motorik becerilerine, esnekliklerine, kondisyonlarına baktık ve 20 öğrenci seçerek başladık. 12 kişilik hokey takımımızı bunların arasından seçerek oluşturduk.” diye konuştu.

– “Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdik”

Bozkurt, her branşta olduğu gibi hokey branşının da zirvesi Süper Lig’de oynamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Biz çıkmak için çok çalıştık. Çocuklarımızın yaşları da çok küçük daha 16-17 yaşlarındalar. Süper Lig’de oynayanlar ise 25-30 yaş kategorisinde. Biz temelden geldiğimiz için o doğru teknikleri verdik çocuklarımıza. Çok şükür iyi çalıştık. İyi bir şekilde turnuvalara hazırlandık. Çok turnuvalara katıldık. Tecrübeler kazandık ve sonunda da ikinci ligden birinci lige oradan da Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdik. Süper Lig katılma durumu çok heyecanlı geçti. Malatya’da 8 takımın katıldığı birinci lig müsabakalarına katıldık. Orada derece yaparak en üst kategoriye yani Süper Lig’e çıktık.”

Antrenör Bozkurt, hafta sonu Gaziantep’e gideceklerini ve lige hazır olduklarına dikkati çekti.

Bozkurt, yaz kampında haftada 5 gün antrenman yaptıklarını ve özel çalışmalarla lige hazırlandıklarını aktararak, “İlk maçımız Kahramanmaraş hokey takımıyla. İlk hedefimiz ligde tutunmak. Lig de oturmuş kadrolarıyla büyük takımlar var. Diğer yıllara kaldığımızda ise yavaş yavaş zirveye doğru oynamak. Ligde ilk ikiye girildiğinde Avrupa Kulüpler Şampiyonasına katılıyoruz. Bizim büyük hedefimiz de lig de ilk ikiye kalarak önce şehrimizi sonrada gururla Türkiye’mizi orada tanıtmak.” şeklinde konuştu.

– “Takımımla gurur duyuyorum”

Takım kaptanı Tuğçe Şahiner de hokey oynamaya 11 yaşında başladığını ve 4 yıldır aralıksız oynamaya devam ettiğini ifade etti.

Takım olarak bu zamana kadar 15’e yakın Türkiye şampiyonluklarının olduğunu vurgulayan Şahiner, “En son 1 Aralık’ta 16 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olduk. Malatya’da Süper Lig’e çıkabilmek için çok zorlu maçlar oynadık ve Süper Lig’e yükseldik. Takımımla gurur duyuyorum. Süper Lig’de iyi oynayan takımlar var. Biz de onlara göre kötü değiliz. Bizimle aynı seviyede olan takımları yeneceğiz, bizden iyi olan takımlarla da iyi mücadele edeceğiz. Takımımıza inanıyor, güveniyorum. Başaracağız. Bu yıl süper ligden düşmemeye gayret edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü ise takımlarına güvendiklerini ve Kırıkkale’yi Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.