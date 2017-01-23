Hollanda'dan gelen heyet Başkan Ünver'i ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) – Hollanda Nevşehirliler Federasyonu Başkanı Şengezer Kürk başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Şengezer Kürk, Hollanda’da yaşayan Nevşehirlilerin birlik ve dayanışma içinde kültürel ve sosyal alanlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerini tek çatı altında ortaya koyduklarını dile getirdi.

Kürk, düzenledikleri program ve organizasyonlarda Nevşehir’de bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise çok sayıda Nevşehirlinin yaşadığı Hollanda’da, seslerini duyuran Federasyon ile her alanda işbirliği içerisinde bulunma girişimlerini önemsediğini belirterek, federasyon yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Hollanda Nevşehirliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Meral Polat ile Yönetim Kurulu üyeleri Suat Çıtak, Ramazan Oran ve Oruç Ulusoy da hazır bulundu.

