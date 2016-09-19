Hollandalı baba oğul bisikletle Hindistan yolunda

Hindistan’a gitmek üzere Hollanda’dan bisikletleriyle yola çıkan baba ile oğlu Kastamonu’ya ulaştı.

KASTAMONU (AA) – Hollandalı baba ile oğlu Hindistan’a ulaşmak için pedal çeviriyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan yaklaşık 1,5 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Ronald Dekker (54) ve oğlu Maurıce Dekker (23) Kastamonu’nun Hanönü ilçesine geldi.

Hollanda’da bir fabrikada yönetici olarak çalışan Ronald Dekker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Maurıce ile 3 Ağustos’ta Hindistan’a gitmek üzere bisikletleriyle yola çıktıklarını söyledi.

Yolculukları boyunca çok sayıda ülkeyi geçerek Türkiye’ye geldiklerini ifade eden Dekker, şimdiye kadar 4 bin 844 kilometre yol kat ettiklerini belirtti.

İran, üzerinden Hindistan’a ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dekker, Aralık ayına kadar yolculuğu tamamlamayı planladıklarını anlattı.

Toplam 12 bin kilometre pedal çevireceklerini söyleyen Ronald Dekker, iki oğlu ve bir kızı olduğunu bir sonraki bisiklet turuna diğer çocuklarını da getireceğini kaydetti.

Hanönü ilçesinde bir süre mola veren baba ile oğlu Sinop’a doğru yola çıktı.

