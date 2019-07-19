Hollandalı tasarımcıların eserleri Konya'da sergileniyor

KONYA (AA) – Konya'da Hollandalı tasarımcıların atık malzemelerden yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Hollanda Büyükelçiliği, Abdullah Gül Üniversitesi ve Mimarlar Odası Konya Şubesinin ortaklaşa düzenlediği "Waste (Atık) Sergisi"nin açılışı dolayısıyla Konya Mimar Evi'nde tören düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, açılışta yaptığı konuşmada, açılış için davet aldığında büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya'yı merak ettiğini ve düzenlenen etkinlikle şehri görme fırsatı bulduğunu belirten Weststrate, şöyle konuştu:

"Konya'nın Hollanda'da özel bir yeri var. Ülkemizde 450 bin Türk kökenli vatandaşımız var, bunların büyük kısmı da Konyalı. Konya'da olmak çok özel ve güzel bir şey. Serginin konusunun atık olduğunu öğrenince atık diye sergi olur mu diye düşündüm. Arkadaşlar atıkların büyük bir sorun haline geldiğini anlatmaya başladılar. Bunun çözümlerinin olduğunu da söylediler. Hollandalı bir firmanın, 'Atık diye bir şey yoktur.' diye sloganı var. Bütün atıklar yeni bir şey için kullanılabilir. Sadece yaratıcı olmak lazım. Onu burada görebiliyoruz.

Burada eseri sergilenen 12 Hollandalı tasarımcı, çok yaratıcı fikirler üretmiş. Atıkları yeni bir şeye dönüştürmüşler. Hollanda'da biz bunu yapıyoruz. İstiyoruz ki 2030 ekonomimizin yüzde 50'si artık geri dönüşümden olsun. Ona doğru çalışıyoruz. Bunun için de fikir üreten, yaratıcı insanlar lazım. Bu insanların eserlerini burada görüyoruz."

4. İstanbul Tasarım Bienali Küratörü Jan Boelen'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide Hollandalı tasarımcıların atılmış, unutulmuş ve reddedilmiş materyallere odaklanarak atık malzemelerden ürettiği eserler yer alıyor.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz ile mimar ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 1 Ağustos'a kadar gezilebilecek.