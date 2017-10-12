HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi
HSK 287 yargı mensubunun ödev yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı baskın ve savcısı 20’si yönetimle ilgili hak hakimi olmak üzere 287 adalet mensubunun görev yerini değiştirdi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli hak hakim ve savcısı 20’si yönetimsel yargı hakimi edinmek üzere 287 adalet mensubunun tayin yerini değiştirdi.
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