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HSK adayları belli oldu

TBMM Anayasa ve Hak Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği adaylarını vermek üzere toplandı.

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:23

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TBMM Anayasa ve Hak Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği adaylarını vermek üzere toplandı. Adayların belirlenmesinden sonradan Tüzük Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop 21 adayın isimlerini açıkladı. Şentop, “21 namzet 83 kullanım arasından belirlendi. Avukatlar arasından 6 adayımız var. Songül Yazan, Şerife Taşbaşı, Ülkü Aristokrat, Ali Açık Fikirli Akpınar, Hamit Kocabey, Ömer Faruk Aksoy; Danıştay üyeleri arasından başvuranlara tarafından, Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Belirli Sınmaz; öğretim üyeleri ile ilgili olarak, Abdülkerim Şimşek, Ali Cengiz Köseoğlu, İlhan Üzülmez; Yargıtay’dan ise Mustafa Çavuş, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu, Mehmet Osmanoğlu, Mehmet Ademoğlu, Mustafa Kurtaran, Yüksek Dağ Arslan, Mahmut Kaya ve Ziya Dinler almak üzere 21 adayımızı belirlemiş olduk” dedi.  

Ahmet Umur Öztürk

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