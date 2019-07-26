HSK Genel Sekreteri Aydoğdu Sivas Adliyesini ziyaret etti
SİVAS (AA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Sivas Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.
Aydoğdu, HSK'nin son kararnamesi ile Sivas'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hasan Uğurlu'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Uğurlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Aydoğdu'ya teşekkür ederek, "İnşallah bu kadim, tarih ve kültür şehrine, Selçuklu'nun başkenti, sultan şehre layıkıyla hizmet ederiz. Umarım adalet anlamında vicdanları tatmin eden bir katkı sunarız." dedi.
Uğurlu ayrıca Sivas'a hizmet ederken ilde bulunan bütün kurum ve kuruluşlar ile de işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.
Uğurlu, ziyaret anısına Aydoğdu'ya tablo hediye etti.
Aydoğdu, Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ve İdare Mahkemesi Başkanı Fatih Hakan Polat'a da makamlarında ziyarette bulundu.
Ziyaretlerin ardından Sivas Adalet Sarayı'nı da gezen Aydoğdu, adliye hakkında bilgiler aldı.
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