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HSK seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara kadar; Anayasanın geçici 21’inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun 16.05.2017 tarihli 92’nci Birleşiminde yapılan tercih sonucunda Yargıtay üyesi Yaşar Yıldırım, Yargıtay üyesi Mehmet Insanoğlu, Yargı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:17

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Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara kadar; Anayasanın geçici 21’inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun 16.05.2017 tarihli 92’nci Birleşiminde yapılan tercih sonucunda Yargıtay üyesi Yaşar Yıldırım, Yargıtay üyesi Mehmet Insanoğlu, Yargıtay üyesi Alp Arslan, Danıştay üyesi Cafer Ergen, Öğretim üyesi Ali Cengiz Köseoğlu, Avukat Songül Yazar ve Avukat Hamit Kocabey Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine seçildi. 

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