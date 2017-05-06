HSYK kararları Resmi Gazete’de: 107 yargı mensubu meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 2017/682 sayılı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna tarafından; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) üçüncü maddesinin birinci fıkrası zarfında FETÖ/PDY ile irtibatları olduğu saptama edilen 107 başat ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının yerinde olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi. Meslekten çıkarma kararının HSYK’ya gelen şikayetler, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında yapılan incelemeler FETÖ’yle ilintili dosyalarda tahsis bölge baskın ve savcıların bu dosyalarda yaptığı işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda bulunan arşiv, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan dominant ve cumhuriyet savcılarının ifade ve soruşturma sürecinde samimi bir şekilde itirafta bulunan egemen ve cumhuriyet savcılarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı ifade edildi.