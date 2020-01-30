Huawei FreeBuds 3'ün kırmızı rengi şubat ayında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) – Huawei'nin açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özelliğine sahip tam kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, yeni rengi kırmızı ile seriyi çeşitlendiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile Huawei FreeBuds 3 kulaklık, tüketicilerin isterlerse saatlerce rahatsız olmadan kulaklarında tutmasını sağlayan bir kullanım sağlıyor. Huawei FreeBuds 3, parlak siyah, beyaz ve kırmızı renkler ile tamamlanan bir tasarım sunuyor.

Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, Huawei FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design'ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

– Tüm gün dayanan pil süresi

Huawei FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık olarak öne çıkıyor.

Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak ya da kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak kalabalık metroda veya gürültülü bir restoranda bile müzik dinlenebiliyor.

Huawei FreeBuds 3'teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor.

Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

Huawei FreeBuds 3,

kırmızı renk seçeneği ile şubat ayında Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak.